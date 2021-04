Ministerul Afacerilor Interne a intrat in fibrilații de frica protestelor anunțate in urmatoarea perioada. Astfel, MAI a trimis o circulara șefilor inspectoratelor județene de poliție prin care le cerea acestora ca patrularile sa se faca de acum incolo prin fața sediilor partidelor politice, dar și ale structurilor ministerului. Indiferența Guvernului, manifestata prin refuzul oricarui dialog […] The post Le e frica de proteste! Politiștii, trimiși sa apere sediile partidelor first appeared on Ziarul National .