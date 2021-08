Stiri pe aceeasi tema

- Rusia, care sustine un dialog interafgan in Afganistan "cu participarea tuturor fortelor politice, etnice si confesionale" ale tarii, a apreciat marti ca dupa victoria lor militara talibanii emit semnale pozitive in materie de libertati si impartirea puterii, informeaza AFP. "Faptul ca talibanii…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat luni despre situatia din Afganistan cu omologii sai din China si Rusia, tari care si-au manifestat deja intentia de a avea contacte cu insurgentii, transmite AFP. Antony Blinken a discutat separat cu ministrul de externe rus Serghei…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a vorbit intr-un interviu acordat agenției rusești INTERFAX despre criza din Afganistan. Oficialul rus a afirmat ca Moscova nu se gandește la o invazie a Afganistanului. Delarațiile acestuia sunt facute inainte de intalnirea avuta de talibni cu oficialii…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Occidentul "inchide total ochii la comportamentul protejaților sai - țarile Baltice și Ucraina". Cuvintele sale au fost transmise de RIA Novosti, vineri, 23 iulie. Ministrul de Externe a menționat ca un astfel de comportament este "rușinos pentru…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov considera ca misiunea americana in Afganistan a ”esuat” si denunta faptul ca o plecare ”precipitata” a Statelor Unite din aceasta tara se afla la originea degradarii situatiei in domeniul securitatii, relateaza AFP, ptrivit news. ro. In pofida faptului…

- Rusia nu va intreprinde nicio actiune in ceea ce priveste conflictul afgan atat timp cat ostilitatile nu se extind peste hotarele Afganistanului in tari terte, astfel ca pentru moment se va limita sa invite partile beligerante la dialog, a declarat vineri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat…

- Washingtonul ascunde fapte de o importanța colosala in cazul prabușirii, in 2014, in estul Ucrainei, a avionului Boeing, aparținand companiei Malaysia Airlines, zborul MH17, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov (in imagine), citat de Komsomolskaia pravda. ”Americanii refuza…

- Rusia doreste sa abordeze cu SUA, la primul summit pe care presedintii Joe Biden si Vladimir Putin il vor avea pe 16 iunie la Geneva, chestiunea drepturilor omului si pe cea a proceselor impotriva participantilor la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie, a transmis luni ministrul de externe…