In cadrul unui podcast online realizat de Codin Maticiuc, Anamaria Prodan a spus lucrurilor pe nume, marturisind ca fiul ei, Laurențiu Reghecampf Junior, trece printr-o perioada destul de grea, mai ales in condițiile in care tatal sau ar fi refuzat sa il primeasca acasa la el. Iata care ar fi fost motivul!