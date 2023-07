Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica, unul dintre personajele care au captat toata atenția in fotbalul romanesc in ultimele zile, a oferit cateva declarații de impact sambata seara, la cateva ore dupa ce Rapid a oficializa desparțirea de Adrian Mutu. Tehnicianul spune ca nu și-a luat gandul de la posibilitatea de a fi numit…

- Florin Prunea, atac devastator la adresa lui Adrian Mutu. Fostul portar al echipei naționale nu ințelege decizia „Briliantului” de a pleca de la Rapid. Tehnicianul s-a ințeles cu Neftci Baku, echipa care a fost antrenata de Laurențiu Reghecampf. Acesta se va alatura cantonamentului echipei azere din…

- In cazul in care Adrian Mutu (44 de ani) va alege sa plece imediat in Azerbaidjan sau in zona araba, Rapid ar trebui sa-și gaseasca urgent un antrenor nou, fiindca sezonul va porni spre sfarșitul saptamanii urmatoare. Soluțiile cele mai la indemana ar fi Marius Șumudica (52) și Cristiano Bergodi (58).…

- Cristiano Bergodi a vorbit despre viitorul sau dupa Rapid – Sepsi 0-0, partida care a contat pentru etapa a 8-a din play-off-ul Ligii 1. Acesta a fost instalat pe banca formație din Sfantu Gheorghe in toamna lui 2021. Cristiano Bergodi spune ca nu știe daca va ramane la Sepsi și in sezonul urmator.…

- Mihai Stoichița, directorul tehnic al Federației Romane de Fotbal, a fost pe Giulești la meciul Rapid - Sepsi 0-0, iar la final și-a spus opinia despre tactica aleasa de Adrian Mutu. VIDEO. Mihai Stoichița: „Mutu a demonstrat ca poate sa joace la rezultat” „A fost un meci tacticizat, spectacolul a lipsit.…

- Adrian Mutu a scapat pentru moment de presiunea fanilor, dupa ce Rapid a caștigat cu 1-0 duelul cu marea rivala FCSB. „Briliantul” spera ca echipa din Giulești sa caștige titlul sezonul viitor și a promis ca va pleca in momentul in care șansele de a atinge acest obiectiv vor fi compromise. Adrian Mutu,…

- Mihai Rotaru a avut o replica savuroasa pentru Gigi Becali, dupa ce patronul de la FCSB a declarat ca va susține Universitatea Craiova in play-off-ul din acest sezon. Patronul oltenilor a marturisit ca va fi prieten cu omologul sau de la FCSB doar daca roș-albaștrii vor fi invinși de Rapid, in aceasta…