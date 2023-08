Stiri pe aceeasi tema

- Andra Volos a postat o imagine cu ecografia fiicei sale. Vedeta abia așteapta sa-și cunoasca copilul și sa-l stranga la piept, dar pana atunci ii acorda multa grija, pune muzica și vorbește des cu micuța.

- Dana Roba sa se lupta sa traiasca, asta dupa ce a fost mutilata de soțul ei cu un ciocan și a avut leziuni multiple la nivelul capului. Vestea trista a șocat pe toata lumea, iar numeroase vedete din showbiz-ul romanesc sunt profund afectate. Carmen de la Salciua impartașea o frumoasa relație de prietenie…

- Mirela Vaida s-a fotografiat recent in haine de doliu, dupa ce a suferit o pierdere imensa in familia sa. Un membru apropiat al familiei vedetei a decedat. Ce mesaj a transmis prezentatoarea TV in mediul online.

- Ozana Barabancea este o mama implinita. Cei doi copii, Andrew și Gloria o fac fericita și ei se ințeleg de minune. De ziua copilului, vedeta a postat mai multe fotografii cu aceștia, dar și un mesaj emoționant.

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Oana Roman discuta cu fanii ei de pe rețelele personale de socializare despre tot ce i se intampla in viața de zi cu zi. De aceasta data, vedeta a transmis un mesaj pentru toate persoanele cu care nu mai ține legatura. Iata ce a postat ea pe Instagram!

- E zi de sarbatoare in familia Andreei Popescu! Soțul ei, Rareș Cojoc, a implinit 34 de ani, iar vedeta a ținut sa transmita un mesaj emoționant tatalui copiilor ei, prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde este extrem de activa. Iata ce cuvinte emoționante i-a scris Andreea Popescu barbatului…

- Dupa desparțirea de Dinu Maxer, Deea este "ținta" gurilor rele și cele mai multe persoane obișnuiesc sa ii dea sfaturi de viața, astfel ca vedeta este deranjata de acest lucru și le-a transmis un mesaj. Iata ce postat pe contul ei personal de Instagram!

- Recep Tayyip Erdogan a caștigat detașat alegerile din Turcia conform rezultatelor preliminare anuntate de Comisia electorala de la Ankara. Peste 98% dintre voturi au fost deja numarate, iar oficialul a ieșit caștigator inclusiv in numaratoarea opoziției.