Larisa Iordache s-a despărțit de iubit. Motivul din spatele deciziei Fosta gimnasta Larisa Iordache (26 de ani) s-a desparțit de curand de iubitul ei. Fosta sportiva a prezentat motivul desparțirii de partenerul ei cu care forma un cuplu de doi ani. ”Nu mai eram pe aceeași lungime de unda. Am stabilit de la inceput ca, atunci cand viziunile se schimba, ne spunem asta. Eram impreuna de doi ani. Nu ne-am inșelat sau ceva… Nu mai eram pe aceeași lungime de unda. Eu imi doresc o relație serioasa și sa-l gasesc pe alesul meu. Imi doresc o familie frumoasa, vreo doi copii și imi doresc și sa adopt unul. Ma gandesc sa-mi gasesc barbatul ala care sa-și doreasca acest lucru.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

