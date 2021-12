Multipla campioana la gimnastica Larisa Andreea Iordache, medaliata la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si Europene, si-a anuntat incheierea carierei sportive, precizand totodata ca noul an va aduce cu sine un nou capitol in viata sa. „Cazi, dar te ridici! Azi este nimeni, insa maine este campionul lumii. Totul este o alegere, o alegerea de a fi cel mai bun pentru tine si in sufletul tau. Asta am invatat in cei 20 de ani pe care i-am petrecut in sala de ...