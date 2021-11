Laptopul Huawei MateBook 14s a primit noi funcții pentru productivitatea la birou Huawei Consumer BG a anunțat de curand lansarea celui mai nou membru al familiei MateBook, HUAWEI MateBook 14s, și adauga la gama sa de produse un laptop ultra-performant, oferindu-le consumatorilor o opțiune excelenta pentru a-și imbunatați experiența digitala inteligenta. Pana pe data de 1 decembrie, consumatorii pot comanda HUAWEI MateBook 14s, pe www.huaweistore.ro, la prețul recomandat de vanzare incepand de la 6.299 lei și primesc la pachet o boxa HUAWEI Sound, un rucsac și un mouse bluetooth Huawei, alaturi de garanție extinsa la 3 ani pentru produs. Oferta este disponibila și in rețelele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

