Stiri pe aceeasi tema

- Palma de Mallorca a devenit primul oraș care a interzis Airbnb. Administrația orașului spaniol Palma, de pe insula Mallorca, interzice proprietarilor de apartamente sa-și inchirieze apartamentele pentru turiști, devenind primul loc in Spania pentru a introduce o astfel de masura, scrie BBC News. Restricțiile…

- Mai multe sute de mii de catalani au manifestat duminica la Barcelona pentru a protesta impotriva detentiei a noua lideri ai miscarii separatiste din Catalonia, acuzati de ''rebeliune'', scandand sloganuri precum ''Libertate pentru prizonierii politici'' si solicitand…

- Politia nationala spaniola a anuntat miercuri ca a arestat la Barcelona doi agenti ai politiei regionale catalane care se gaseau in aceeasi masina cu fostul lider al executivului catalan Carles Puigdemont in momentul arestarii lui duminica in Germania, relateaza AFP. Politia nationala…

- Zeci de mii de catalani au manifestat duminica la Barcelona, raspunzand apelului unei asociatii separatiste, pentru a cere formarea unui guvern determinat sa avanseze spre secesiune, au constatat jurnalisti ai AFP. Potrivit politiei municipale, 45.000 de persoane au participat la marsul…

- FC Barcelona s-a distrat cu Girona, una dintre rivalele sale din Catalonia, intr-o partida din etapa a XXV-a a campionatului Spaniei. Dupa ce s-a vazut condusa cu 1-0 la doar trei minute de la startul meciului, trupa lui Ernesto Valverde s-a razbunat apoi si s-a impus in final cu un categoric 6-1. Spectacolul…

- Barcelona și Girona se intalnesc astazi, de la 21:45, intr-un meci contand pentru etapa cu numarul 25 din Liga. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT cu video pe GSP și in direct pe TV Telekom și TV Digi. live de la 21:45 / Barcelona - GironaliveTEXT AICI

- Politia catalana a retinut 14 persoane care s-au legat vineri cu lanturi la usile unui tribunal din Barcelona, in semn de protest, potrivit lor - impotriva 'represiunii' declansate de justitia spaniola in regiune de la proclamarea 'Republicii Catalane' in octombrie, decizie care a ramas fara efect,…

- Antoni Gaudi (25 iunie 1852- 10 iunie 1926) a fost un arhitect originar din Reus, Catalonia, considerat maestrul modernismului catalan. Majoritatea operelor sale se afla in Barcelona, inclusiv celebra Sagrada Familia, aflata si astazi in constructie. In mod ironic, desi arhitectul era foarte apreciat…