- Petrecere mare in familia fostului actor, Radu Beligan! Fiica lui, Lamia Beligan s-a casatorit in secret, pentru a doua oara. Actrița traiește o poveste de dragoste cu Alexandru Turcu, in urma relației de trei ani. Iata primele imagini de la nunta proaspeților casatoriți!

- Actrița la Teatrul Național Din București, Lamia Beligan e fiica regretatului actor Radu Beligan. In varsta de 55 de ani, aceasta s-a casatorit in secret, pentru a doua oara. Intr-un interviu pentru viva.ro , Lamia a povestit despre evenimentul special din viața ei și a soțului. Lamia Beligan s-a casatorit…

- Andreea Balan și Tiberiu Argint formeaza un cuplu de mai bine de un an, iar cei doi se ințeleg de minune și deja relația lor e cat se poate de serioasa. Iubitul cantareței i-a cunoscut mama, dar și fetițele, iar in același timp vedeta i-a cunoscut sora și parinții. Cine sunt aceștia și unde locuiesc.

- Simona Halep (29 de ani) s-a casatorit civil vineri, 23 iulie, in secret cu Toni Iuruc (42 de ani), cel care i-a daruit inelul in urma cu doar o luna. Petrecerea machedoneasca a fost una grandioasa și s-a ținut in mare secret, chiar in vila de lux a Simonei Halep de la Izvorani, anunța Prosport.ro,…

- Simona Halep s-a casatorit vineri in cea mai mare discretie cu iubitul sau, Toni Iuruc, cei doi primindu-si oaspetii in casa lor de la Izvorani, anunța Romania Tv. Cununia civila a fost organizata exact in ziua in care a avut loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, la…

- Alexandra Stan s-a maritat in mare secret! Artista și partenerul ei de viața au semnat actele de casatorie la Campulung, orașul natal al iubitului ei. Cei doi au ales sa se casatoreasca intr-o locație superba dupa numai cateva saptamani de relație. Cantareața și partenerul ei, Emanuel, au devenit o…

- Andreea Mantea traiește de aproape 5 ani o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat, caruia nu a vrut sa ii faca publica identitatea. Cu toatea astea, Cristi Mitrea a dezvaluit numele barbatului, intr-un interviu acordat lui Catalin Maruța. Mai mult, Cristi Mitrea, tatal baiețelului Andreei…

- Mihaela Marinache, cunoscuta ca Miki de la K-pital, s-a casatorit și in acte cu iubitul ei, Razvan Constantinescu. Dupa 18 ani de relație, cei doi s-au cununat in fața Ofițerului Starii Civile din comuna Crevedia, Dambovița. Cununia religioasa a avut loc in urma cu doi ani.