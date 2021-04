Stiri pe aceeasi tema

- Țarile din Uniunea Europeana trec printr-un nou val de infectari cu Covid, iar aproape in majoritatea țarilor sunt aplicate noi masuri și restricții pentru combaterea epidemiei. Inclusiv in Romania autoritațile au anunțat ca toate paturile pentru bolnavii COVID de la terapie intensiva sunt ocupate și…

- Grupul farmaceutic francez Sanofi a anuntat vineri lansarea primelor teste pe oameni pentru cel de-al doilea proiect de vaccin pe care il dezvolta impotriva COVID-19. Primul este inca in faza de testare, dupa ce dezvoltarea sa a ramas in urma. „Sanofi si Translate Bio”, o companie de biotehnologie americana…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anuntat luni ca se asteapta ca ”100 de milioane de doze pe luna” de vaccin impotriva covid-19 sa fie livrate in al doilea trimestru Uniunii Europene (UE), in care vaccinarea se desfasoara cu incetinitorul, relateaza AFP, anunța news.ro.…

- Exporturile Chinei au inregistrat o creștere record in perioada ianuarie-februarie, de 60,6%, in timp ce importurile au crescut cu 22,2. Cifrele contrasteaza puternic cu scaderea inregistrata anul trecut in perioada similara, de aproximativ 17% la exporturi și de 4% a importurilor. China a inregistrat…

- Uniunea Europeana a incheiat un nou acord cu Pfizer/BioNTech pentru achiziția a inca 300 de milioane de doze de vaccin anti-COVID. Stocul de doze de vaccin al UE se dubleaza astfel. Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a declarat, conform Reuters , ca noul contract a fost apobat de catre Comisie.…

- Cele 9 milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva COVID-19 vor fi livrate de AstraZeneca in primul trimestru al acestui an, a anuntat, duminica, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Reuters, citata de Agerpres . Ursula von der Leyen a precizat ca, in total, AstraZeneca…

- UPDATE – Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit asigurari de la liderii Uniunii Europene ca țara sa va fi sprijinita de blocul comunitar in eforturile de consolidare a democrației, precum și in lupta cu pandemia de COVID-19. Maia Sandu se afla la Bruxelles, intr-o vizita menita sa restabileasca…

- Vlad Mixich, expert in politici de sanatate, demonteaza un fake news si sustine ca producatorii vaccinurilor anti-COVID nu au primit imunitate in tarile Uniunii Europene, inclusiv Romania, asa cum se intampla in Statele Unite.Romania a vaccinat peste 100.000 de cadre medicale de la inceputul campaniei,…