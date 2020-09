Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Traian Basescu, candidat la Primaria Capitalei din partea PMP, a declarat luni ca fraudarea TVA la nivelul Uniunii Europene (UE) este de 360 de miliarde de euro, iar Romaniei ii revin doar 6 miliarde din aceasta suma, conform unui studiu pe aceasta tema realizat de UE. …

- Romania nu sustine trecerea de la unanimitate la majoritate calificata in ceea ce priveste modalitatea de adoptare la nivel UE a unor decizii in domeniul impozitarii, a afirmat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, in cadrul Consiliului Afacerilor Economice si Financiare (ECOFIN). In contextul…

- Tudor Toma, medic pneumolog roman din Marea Britanie, a rabufnit pe Facebook pe tema discutiilor care au loc in jurul pandemiei COVID-19. Medicul precizeaza ca acestea au atins un nivel penibil.Nivelul la care s-a ajuns in Romania cu discuțiile despre COVID este "unul interesant, in sensul de penibil,…

- In aceeasi zi in care partenera sa de viata, Janina Nectara Constantin, a relatat pe larg, in publicatia Perfecte.ro, despre drama infectarii cu coronavirus, despre dificultile vindecarii si ale recuperarii, presedintele organizatiei judetene a PRO Romania, Felix Rache, a facut publice, intr-o conferinta…

- Producția de grau a acestui an va fi cu circa 40% mai mica decit anul trecut, de 5,5 - 5,6 milioane tone, fața de 9 milioane de tone anul trecut, din cauza secetei, a anunțat marți ministrul Agriculturii Adrian Oros, intr-o conferința de presa.Citește și: USR-PLUS recunoaște ca face ‘FIGURAȚIE’…

- Seceta hidrologica inregistrata in Republica Moldova in perioada septembrie 2019 - aprilie 2020 a provocat pierderi esentiale pentru aproape tot sectorul agricol din tara noastra, iar culturile cerealiere de prima grupa au suferit cel mai mult.

- Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a anunțat, joi, la B1 TV, ca, din pacate, avem o agricultura ”meteo dependenta”, motiv pentru care fermierii afectați de seceta vor fi despagubiți.Cuantumul sumei difera de la o cultura la alta, dar Adrian Oros a calculat ca se va plati ”undeva”…

- Rata somajului in Romania a urcat la 5,2% in mai 2020, la nivelul celei din a prima parte a anului 2017, rata somajului la barbati fiind cu 2,1 puncte procentuale mai mare decat la femei, informeaza, joi, intr-un comunicat, Institutul National de Statistica."Rata somajului in luna mai 2020…