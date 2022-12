Lacrimi de bucurie la pompieri! Cere în căsătorie la parada de Decembrie la Timișoara Astazi, intr-o zi plina de emoții și istorie, colegul nostru Andrei a condus Garda portdrapel a inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș, la activitațile prilejuite de Ziua Naționala a Romaniei. Pe tot parcursul zilei, inima i-a batut cu putere in piept, dar nu doar pentru ca a defilat sub privirile miilor de timișeni prezenți la eveniment, ci pentru ca știa ce urmeaza. Plin de emoții și timid, dar hotarat, Andrei le-a spus tuturor colegilor care au defilat astazi: „Baieți, am nevoie de ajutorul vostru. Vreau sa imi cer prietena de soție, ma ajutați sa facem un eveniment de neuitat pentru… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

