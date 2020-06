Stiri pe aceeasi tema

- La un meci de fotbal dupa reluarea competitiilor intrerupte de pandemia de coronavirus nu pot participa mai mult de 225 de persoane in total, incluzand, fotbalisti, tehnicieni, jurnalisti, personal administrativ etc, cu acces impartit in trei zone ale stadionului, a declarat, marti, ministrul Tineretului…

- Fotbalul, automobilismul, ciclismul si motociclismul sunt sporturile care se vor relua in lunile iunie-iulie. Ionut Stroe, ministrul Tineretului si Sportului, a anuntat, marți, ca accesul spectatorilor la meciuri va fi posibil daca nu vor mai aparea cazuri noi de coronavirus.

- Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a susținut o conferința de presa legata de faza a doua a reluarii activitații sportive și a competițiilor. „Da, se pot relua competițiile sportive in aer liber și deja sunt niște solicitari oficiale pentru redeschiderea unor competiții. Ne-au solicitat…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru si ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, au semnat un ordin comun privind competitiile sportive organizate in aer liber sau in bazine acoperite ori aflate in aer liber, ce urneaza sa fie aplicatre dupa data de 1 iunie, anunța News.ro. Astfel, fiecare sportiv…

- Normele care trebuie respectate la reluarea evenimentelor sportive au fost publicate in Monitorul Oficial, iar acestea arata ca participantilor la competitii trebuie sa li se ia temperatura, prezenta spectatorilor este interzisa, iar toti participantii vor fi supusi unui triaj epidemiologic.…

- Federatia Romana de Tenis a publicat, miercuri, dupa conferinta de presa a ministrului TS, Ionut Stroe, conditiile speciale de antrenamente, care se vor putea relua dupa 15 mai in sporturi individuale, incusiv tenis de camp. Intre masurile impuse in cadrul pregatirii este si interzicerea scuipatului…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a susținut, marți, o conferința de presa in care a incercat sa explice condițiile in care se va relua activitatea sportiva dupa terminarea Starii de Urgența, adica dupa 15 mai. Copiii și juniorii nu pot reincepe pregatirea, iar campionatele lor ar trebui…