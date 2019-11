Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca vremea de afara nu ne duce cu gandul la zapada, legea ne obliga sa ne echipam masinile cu anvelope de iarna. Vezi care este oferta eMAG de Black Friday 2019 si cumpara-ti anvelope de iarna la reducere.

- Iarna aceasta, Telekom continua sa raspunda la intrebarea Ce-și doresc romanii? cu servicii și oferte in linie cu așteptarile clienților in materie de simplitate, digitalizare, calitate și preț. Succesul ofertelor destinate clienților rezidențiali, anunțate in a doua parte a anului (Mobil Nelimitat,…

- Datorita faptului ca poti opera comod, acasa din fata calculatorului, sau direct de pe un smartphone, prin intermediul aplicatiilor dedicate, procesul de efectuare a achizitiilor si cumparaturilor de produse si servicii a devenit posibil si disponibil...

- Dar nu doar la piscine din stațiuni sau orașe avem parte de peisaje „americane” intiparite in memoria noastra. Unii chiar și-au amenajat in curtea casei o mica sau mai mare piscina. E adevarat, nu e o opțiune ieftina, dar nici nu inseamna ca te lasa cu contul gol. Mai ales daca sunteți…

- Ora iarna 2019. Va intrebați daca ceasul la telefon se da automat inapoi cu o ora sau este nevoie sa faceți dumneavoastra anumite modificari? Aflați imediat raspunsul. AFLA ORA EXACTA A MOMENTULUI AICI SAU AICI Ora iarna 2019. Mulți oameni se vor trezi derutați, fara a fi convinși…

- Serviciile private de radio si de televiziune au obligatia de a asigura accesul candidatilor la alegerea presedintelui Romaniei egal si gratuit in emisiunile de promovare electorala, potrivit unui comunicat al Consiliului National al Audiovizualului, potrivit news.ro.Autoritatea Electorala…

- Castel gonflabil cu obstacole, piscina cu bile, carusel, play station, masa de hochei și de biliard, ii așteapta pe clienții Post-ul Locul de joaca de la Ristorante San Marco, accesibil gratuit pentru copiii clienților apare prima data in Gazeta Dambovitei .

