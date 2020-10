La Ploieşti se pot depune formularele pentru acordarea ajutoarelor de încălzire N. D. Avand in vedere ca nu mai este mult timp pana la venirea sesonului rece, autoritatile locale au demarat deja actiunile ce vizeaza depunerea documentatiilor in baza carora anumite categorii de persoane pot fi indreptatite sa beneficieze de sprijin financiar. Potrivit Primariei Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a inceput chiar de ieri activitatea de distribuire a formularelor de cerere si a declarației pe propria raspundere necesare in vederea acordarii ajutorului de incalzire a locuinței, aferente sezonului rece 2020 – 2021. Documentele se pot procura atat de la actualul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, vor primi ajutorul respectiv familiile care inregistreaza venituri de maxim 786 de lei pe membru de familie. In cazul persoanelor singure, acestea trebuie sa aiba un venit de maxim 1.082 de lei pentru a putea beneficia de sprijin. Compensatia se acorda prin acoperirea unui procent din consumul…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informeaza cetațenii Municipiului Ploiești ca, incepand cu data de 07.10.2020, va derula activitatea de distribuire a formularelor de cerere si declarație pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului de incalzire…

- Primaria Ploiești a anunțat, miercuri, ca a inceput distribuirea formularelor prin care persoanele cu venituri reduse pot solicitat sprijin financiar in vederea acoperirii cheltuielilor cu incalzirea locuinței, in sezonul de iarna. Cererile completate pot fi depuse tot de astazi, in format electronic…

- S.C. TCE Ploiesti anunta faptul ca, avand in vedere normele sanitare impuse din cauza pandemiei, va elibera abonamentele nominale lunare pentru elevi, care sunt gratuite 100%, si in baza tabelelor emise de catre unitatile scolare de pe raza municipiului. S-a mai mentionat faptul ca elevii cursurilor…

- N.Dumitrescu Dorinta mirilor din Ploiesti de a-si spune unul altuia „Da” intr-un anumit cadru, mai feeric ori incarcat de arta sau cultura, in afara sediului actual al Casei Casatoriilor, va putea sa fie indeplinita. Conform unei recente dispozitii a primarului orasului Ploiesti, casatoriile civile…

- Documentele necesare pentru obținerea șomajului tehnic, pentru anumite categorii de angajatori, sau anumite categorii de persoane, conform OUG 90/2020, OUG 92/2020, Legii nr. 6/2020 și Legii nr. 19/2020 pentru luna iulie s-au depus pe platforma https://aici.gov.ro/home. OUG 90/2020 – șomajul tehnic…

- Primaria Aiud anunța ca incepand din aceasta luna a suspandat plata ajutoarelor sociale pentru inca 6 beneficiari, toți membrii a unei familii, care nu și-au prestat orele de munca in folosul comunitații. „In luna august, inca 6 beneficiari de ajutor social pierd sprijinul fiindca nu au prestat orele…

- Ziarul Unirea In 28 iulie 2020, ședința CL Alba Iulia – Modernizarea mai multor strazi din Alba Iulia, acordarea ajutoarelor financiare familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona și reabilitarea și modernizarea pistei de atletism din incinta Stadionului Cetate, pe ordinea de zi Consiliul Local…