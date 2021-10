Stiri pe aceeasi tema

- Subprefectul Ovidiu Draganescu a convocat, astazi, ședința Comitetului Județean pentru Situațiii de Urgența, in sistem on–line. In cadrul intalnirii a fost emisa Hotararea privind aprobarea scenariului in care va funcționa, incepand din data de 4 octombrie, fiecare unitate de invațamant din județul…

- Cursurile continua in format online la trei unitati invatamant si o grupa a unei gradinite, potrivit unei hotarari luate, sambata, de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU), care aproba scenariile de functionare. "Din cele opt unitati scolare care isi desfasurau…

- Noi masuri de siguranța in școli. Comitetul Național pentru Situații de urgența a adoptat azi Hotararea cu numarul 65. Ce detalii trebuie sa știe parinții? Masuri de siguranța in școli: detalii oficiale Comitetul Național pentru Situații de urgența a adoptat astazi, 2 septembrie, Hotararea numarul 65…

- Cu doua saptamani inainte de inceperea noului an școlar, in județ inca exista 150 de unitați de invațamant din cele aproape 600 existente, care nu au nici paza umana și nici camera video de supraveghere. „Aceste unitați de invațamant sunt din mediul rural. Nu avem de facut decat sa solicitam sprijinul…

- Trei unitați de invațamant din Timiș, selectate in programul ”Masa calda in școli”. Este vorba despre Liceul Teologic Ortodox... The post Trei unitați de invațamant din Timiș, selectate in programul ”Masa calda in școli” appeared first on Renasterea banateana .