Peste 500.000 de romani isi sarbatoresc, marti, onomastica, de sarbatorea Sfantului Stefan, transmite Agerpres. Potrivit Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor, este vorba despre 359.675 de barbati si 148.924 de femei. Dintre barbati, cel mai intalnit prenume este Stefan – 307.196 persoane, iar la femei Stefania – 121.107 persoane. Printre derivatele masculine se numara: Fane – […]