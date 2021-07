La mare, la soare, în poziții provocatoare! FOTO HOT!/ Claudia Pavel și Corina au început bătălia sexy posterioarelor La mare, la soare, in poziții provocatoare! Lipsite de inhibiții și complexe de orice fel divele noastre și-au scos formele la plaja, la bronzat. Cateva au vrut sa sublinieze faptul ca sunt atat de mandre de posteriorul lor -pe care il considera ”piesa de rezistența” atunci cand vine vorba de plaja-, incat au decis sa imparta acesta bucurie și cu fanii din mediul online.Și-au tratat fanii cu fundul! Weekendul acesta au vrut sa ne convinga ca stau bine la aceasta categorie mai multe dive ale scenei muzicale, insa doar doua s-au dovedit campioane la strans ”aprecieri” pe Instagram ori Facebook.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Speak și iubita lui au atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare. Cei doi indragostiți s-au pozat in New York, mai exact in Times Square acolo unde a rulat timp de mai multe minute o imagine cu ea. De mai bine de o saptamana, Speak și Ștefania se afla in America, in…

- O comisie parlamentara dezbate cinci proiecte de lege care deschid calea pentru o potențiala dezmembrare a giganților tehnologici – Google, Facebook, Apple și Amazon, faimosul Gafa. Daca aceasta reforma este aprobata de Camera Reprezentanților și de Senat, ar fi suficient de mare pentru a transforma…

- Lora a transmis un mesaj public despre adevaratul motiv al plecarii ei de la „Vorbește lumea”, emisiunea pe care o prezenta alaturi de Cove la Pro TV. Artista le-a dezvaluit fanilor curioși amanunte despre decizia ei. In data de 11 iunie, vineri, Lora s-a retras de la „Vorbește lumea” . Iata ca acum,…

- Corina Bud, in varsta de 41 de ani, are un copil mare deja, un adolescent de 12 ani care ii seamana foarte bine mamei. Copilul are și propriul lui cont de Instagram, unde posteaza fotografii din plimbarile pe care le face, in Romania sau in afara țarii.

- Autoritațile se adapteaza și schimba strategia de comunicare pentru campania de vaccinare impotriva COVID-19, pentru adolescenții de peste 12 ani. Guvernul lanseaza campania de vaccinare și pe TikTok, Instagram și Youtube pentru adolescenții de peste 12 ani in așteptarea aprobarii vaccinului anti-COVID-19…

- De mai bine de un an, gimnastul Marian Dragulescu și iubita lui, Simona Carmen, traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Perechea s-a cunoscut inainte de ziua de naștere a tinerei. Simona este inginer. Cine este iubita lui Marian Dragulescu. „Ne dorim copii” „Viața e frumoasa și merita traita. Cred ca…

- Facebook a inceput testarile pentru o aplicatie de video speed-dating, numita Sparked, destinata „oamenilor buni”.Aplicatia necesita un cont de Facebook pentru a fi utilizata, dar spre deosebire de Tinder si Instagram, duce lipsa de swiping, DM sau profiluri publice si poate fi utilizata gratuit.Intalnirile…