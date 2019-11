Stiri pe aceeasi tema

- Clujeanca Anca-Ligia Grosu, profesor, medic si director al Clinicii de Radioterapie a Spitalului Universitar Freiburg, a fost primita in randul Academiei Nationale de Stiinta „Leopoldina” din Germania. Aceasta se alatura, in celebra Academie, altor doua ilustre personalitati din Romania: Stefan Hell,…

- Cercetatorii americani John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham si japonezul Akira Yoshino au fost desemnati laureatii Premiului Nobel pentru Chimie pe 2019, a anuntat Comitetul Nobel, reunit miercuri la sediul Institutului Karolinska din Stockholm.

- ​Dupa anuntarea, la Stockholm, a laureatilor Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicina si a celor pentru Fizica, miercuri urmeaza anuntarea laureatilor sau a laureatului Premiului Nobel pentru Chimie acordat de Academia Regala de Stiinte din Suedia, transmite Agerpres.

- La un an de la Revoluția de la 1848, Avram Iancu, eroul național al romanilor din Transilvania, este arestat de austrieci. I se declanșeaza o boala psihica. Este uitat de toți, nu are unde sa doarma, nu mananca zile intregi. La nici 25 de ani ajunge prin spitale, cantand la fluierul de cireș, unicul…

- Filmarile la producția „Eroii de la Podul Jiului“ sunt in toi la Targu Jiu. Realizatorii filmului artistic construiesc un decor chiar in centrul municipiului. Acesta va reprezenta cateva fațade de case de epoca din oraș, de la inceputul Primului Razboi Mondial. In aceste zile sunt filmate scene care…

- Cea mai ampla manifestare organizata in Romania in memoria eroilor din Primul Razboi Mondial a avut loc, in perioada 3-6 august, in Vrancea. Sub denumirea „Vrancea Eroica -2019“, timp de patru zile, au avut loc manifestari la mausoleele de la Marasesti, Maraști, Soveja, Focșani, dar și in Piața Unirii…