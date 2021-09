La Liceul Teoretic "Panait Cerna" va avea loc lansarea volumului "140 de ani de ...

Stiri pe aceeasi tema

- Soprana Angela Gheorghiu a vorbit vineri, la lansarea volumului biografic "Angela Gheorghiu. O viata pentru arta", de faptul ca multi artisti romani nu se mai intorc in tara, iar cei responsabili trebuie sa "le deschida usile". Evenimentul a avut loc la Teatrul Odeon din Capitala si a debutat cu…

- “Victor Petrescu – 80”, o expoziție foto-documentara și lansarea volumului “O viața printre carți” The post “Victor Petrescu – 80”, o expoziție foto-documentara și lansarea volumului “O viața printre carți” first appeared on Partener TV .

- Lansarea filmului ''Venom: Let There Be Carnage'', un sequel la superproductia de succes ''Venom'' (2018), programata la 24 septembrie, a fost amanata pentru 15 octombrie, un semnal la ceea ce ar putea fi o lunga lista de premiere amanate la Hollywood din cauza variantei…

- Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania (Salvamont Romania), unicul serviciu de salvare montana din țara noastra, marcheaza 52 ani de activitate sub denumirea Salvamont și 117 ani de la atestarea primelor structuri organizate de salvare montana. Ziua aleasa pentru aceasta aniversare…

- Revista are ca scop principal promovarea performantelor literar artistice si culturale regionale. In spiritul vechilor scrieri dobrogene, revista "Ex Pontoldquo; si a propus sa duca mai departe traditia publicatiilor "Analele Dobrogeildquo;, "Arhiva Dobrogeildquo;, "Revista Dobrogeanaldquo;, "Festival,…

- Duminica, 18 iulie, la Biblioteca Municipala „Eugen Lovinescu" din Falticeni a avut loc lansarea celui mai nou roman semnat de scriitorul falticenean Alexa Pascu, intitulat „Vis spulberat".Manifestarea a fost deschisa de gazda intalnirii, Nicoleta Hoștinaru, directoarea ...

- MagSafe Battery Pack costa 99 de dolari, are culoarea alba si este disponibila pentru precomenzi, urmand ca livrarile sa inceapa saptamana viitoare. Atunci cand este fixata pe spatele unui iPhone, bateria poate incarca telefonul cu o putere de 5 Watti, aproximativ egala cu cea a unui incarcator mai…

- Noua Platforma europeana de combatere a fenomenului lipsei de adapost angajeaza institutii UE, state membre si parti interesate, pentru a reduce fenomenul persoanelor fara adapost in Europa pana in anul 2030, scriu Nicolas Schmit, comisar pentru locuri de munca, Ana Mendes Godinho, ministrul portughez…