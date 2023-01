La Kiev a fost amenajat un 'orășel al invincibilităţii' (foto) Un "orașel al invincibilitatii" a fost amenajat pe teritoriul pieței Darinok, din Kiev, punand la dispozitia cetatenilor peste 1.000 de locuri din care acestia pot munci de la distanta, informeaza KORESPONDENT, potrivit rador.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

