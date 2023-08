Stiri pe aceeasi tema

- Pana pe 31 iulie sunt deschise inscrierile la colegiile nationale militare din Romania pentru elevii claselor a IX a si a X a. Ministerul Apararii Nationale a anuntat printr o postare pe Facebook ca s au deschis inscrierile la Colegiile Nationale Militare din toata tara. Inscrierile sunt valabile doar…

- Examenul de Bacalaureat s-a terminat, la fel și sesiunea in care studenții au avut de dat examene. Așa ca mulți dintre ei se indreapta spre joburi la care se pot angaja, multe dintre ele fiind destinate candidaților fara experiența sau cu experiența...

- De luni: Incep inscrierile la UTCN, extensia universitara Alba Iulia. Numarul de locuri disponibile și calendarul de admitere Universitatea Tehica din Cluj-Napoca – Extensia universitara Alba Iulia incepe inscrierea la facultate, nivel licența – ingineri, 4 ani. Inscrierile se pot face online, pe admitereonline.utcluj.ro,…

- Incepand de astazi, 30 iunie, pana pe 9 iulie 2023 (inclusiv in zilele de sambata și duminica) candidații care doresc sa urmeze programele de studii universitare de licența organizate de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” pot depune cererea de inscriere la concurs. Cererea-tip se transmite, exclusiv…

- Primaria Sfantu Gheorghe organizeaza si in acest an un program de internship, oferind 20 de locuri tinerilor care doresc sa faca practica in cadrul institutiei. Potrivit reprezentantilor Primariei, vor fi organizate doua stagii de practica, in perioada 18 iulie – 11 august, respectiv 16 august – 15…

- MApN recruteaza soldați și gradați profesioniști pana pe 16 iunie. Peste 4.000 de locuri sunt disponibile in 34 de județe și in București. Armata Romana angajeaza masiv in urmatoarea perioada. Astfel, Ministerului Apararii Naționale continua sa se recruteze persoane pentru posturile de Soldat și Gradat…

- Consiliul Local al Sectorului 5 a aprobat miercuri derularea proiectului „Scoala de vara”, destinat unui numar de 600 de elevi. Proiectul se va derula in perioada iulie-august, in unitati de invatamant din sector. Valoarea totala a proiectului este de 1,5 milioane lei. Serviciile de catering vor fi…

- Finalul anului universitar inseamna, pentru mulți tineri, inițierea unui proces de cautare a unui loc de munca, unii dintre ei fiind la primul demers de acest fel. Companiile fac și ele eforturi sa atraga tineri interesați sa evolueze pe plan profesional sau sa-și inceapa cariera, mai ales in condițiile…