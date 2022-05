La Iaşi va fi construit un Centru Naţional de Terapie cu Protoni Institutul Regional de Oncologie Iași a demarat procedurile necesare pentru a pune bazele Centrului de Terapie cu Protoni. Avand in vedere numarul mare de pacienți cu cancer care au nevoie de tratament prin iradiere, conducerea unitații a solicitat Consiliului Județean aprobarea desființarii a trei cladiri din zona Sararie pentru a face loc Centrului de Terapie cu Protoni, un nou centru oncologic de inalta performanța, in valoare de aproximativ 70 de milioane de euro. „Pentru a putea construi Centrul National de Terapie cu Protoni, Institutul Regional de Oncologie a anexat, in justificarea acestei… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

