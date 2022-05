Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul rus aflat in exil Kirill Serebrennikov a luat pozitie miercuri impotriva razboiului din Ucraina dupa premiera mondiala a peliculei sale ''Tchaikovsky's wife'' la Festivalul de Film de la Cannes, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O baza militara ucraineana aflata la aproximativ 15 kilometri (9 mile) de granita cu Polonia a fost vizata intr-un atac cu rachete rusesti marti dimineata, potrivit informatiilor furnizate de Maksym Kozytsky, seful administratiei militare regionale din Lviv, potrivit CNN. Fii la curent cu…

- Reprezentantii statelor UE nu au ajuns miercuri la un acord cu privire la un embargo asupra petrolului si produselor petroliere importate din Rusia, o noua intalnire urmand sa se desfasoare joi, potrivit unor surse citate de Reuters, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Andrei Rublev, locul 8 ATP, a afirmat, joi, ca excluderea sportivilor din Rusia si din Belarus de la turneul de la Wimbledon din cauza conflictului armat din Ucraina este “discriminare totala”, relateaza AFP, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- National Gallery din Londra a modificat titlul tabloului "Dansatoare ruse" al pictorului impresionist francez Edgar Degas in "Dansatoare ucrainene", a anuntat luni muzeul, sesizat in legatura cu aceasta opera de arta dupa invazia Rusiei in Ucraina, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la…

- Armata Ucrainei susține ca a eliminat un sistem de rachete antiaeriene TOR-M1 cu ajutorul unor „gropi in drum”, relateaza presa ucraineana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Reprezentantii retelei de socializare TikTok au anuntat marti ca aceasta platforma online, specializata in difuzarea de videoclipuri scurte si foarte apreciate de adolescenti, a devenit partener oficial al Festivalului de Film de la Cannes, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Grenade neexplodate, mașini arse și cadavre impanzesc un pod ars de langa Kiev, dupa ce un atac rusesc a fost respins de forțele ucrainene, relateaza intr-un material CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…