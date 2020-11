Stiri pe aceeasi tema

- O clinica din Timișoara, care se afla in subordinea Spitalului Municipal, se transforma in unitate Covid. Aceasta are 70 de paturi pentru pacienții cu forme ușoare și medii, dintre care 12 sunt dotate cu instalație de oxigen, anunța MEDIAFAX.Autoritațile locale au decis sa transforme o clinica…

- In condițiile in care se inregistreaza tot mai multe cazuri pozitive pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul judetului Timiș, pentru o buna gestionare a acestora, Clinica ASCAR din Timisoara, Bld.Revolutiei nr.12, aparținand Spitalului Municipal Timișoara, a obținut avizul pentru tratarea cazurilor…

- Ministrul Nelu Tataru a dat astazi, 1 noiembrie, intr-o conferința de presa la Iași, explicații privind Spitalul Modular Lețcani, care inca funcționeaza sub capacitate. El a declarat ca exista soluții pentru compensarea defecțiunii la o stație de oxigen: “acest spital a venit ROL 3 cu 250 paturi din…

- Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii Nelu Tataru. "Deocamdata vom suplimenta cu 6 locuri de la Letcani, numarul de paturi ATI, urmand ca saptamana care vine sa ajungem la 24,iar cand se va monta stocatorul de oxigen se va ajunge la 48 de paturi de ATI", a declarat Nelu Tataru, dupa sedinta operativa…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca la nivelul Capitalei au fost identificate si sunt in curs de a primi autorizatii de la DSP 102 paturi la terapie intensiva, la doua dintre spitale Colentina si Malaxa, care sunt in integralitate spitale suport COVID-19. Tataru a mai spus ca la Suceava…

- Primii pacienti cu Covid-19 au fost transferati ieri de la Spitalul de Boli Infectioase la complexul medical amplasat la Letcani, devenit sectie externa a spitalului. „Vedeti o echipa complexa care imbraca tot ceea ce inseamna activitate medicala", a prezentat jurnalistilor directorul spitalului, in…

- In aceasta dimineața, 12 octombrie, secția ATI pentru pacienții Covid și-a depașit capacitatea, de 12 paturi. In stare critica sunt 15 bolnavi, așa incat pentru cei trei pacienți, care au nevoie de oxigen, a trebuit gasita o soluție rapid. Eforturile n-au fost ușoare, secția special amenajata la etajul…

- Una dintre cele mai grave situații din țara este la Timișoara, unde medicii anunța ca nu mai au locuri disponibile la terapie intensiva. ”Din pacate nu mai avem niciun loc, este un singur loc de copil. Din fericire nu avem copil care sa necesite terapie intensiva, iar pe secție, pe secția mea de exemplu,…