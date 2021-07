La Cinema Ateneu, luna iulie este despre filmele bune Cinefilii sunt așteptați la o noua saptamana de filme, iar de data aceasta weekend-ul vine cu un eveniment special. Dupa programul obișnuit de filme, sambata, pe 10 iulie 2021, va avea loc avanpremiera Și atunci, ce e libertatea?, proiecție anunțata in prezența echipei. Un film bazat pe evenimente petrecute in realitate: o poveste despre dragoste si cautarea libertatii in contextul deportarii a 40.000 de oameni nevinovati de catre regimul comunist, in 1951, in Baragan, asa-numita „Siberia romaneasca”. Filmul a primit Premiul Publicului pentru film romanesc la TIFF 2020 și Premiul Publicului la… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

