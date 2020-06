Stiri pe aceeasi tema

- Castelul Bran va fi redeschis vizitatorilor din 5 iunie, incepand cu ora 09.00. Conducerea Companiei de Administrare a Domeniului Bran a luat deja toate masurile pentru pentru ca obiectivul turistic sa fie sigur in contextul pandemiei generate de noul coronavirus. Au fost instalate…

- In Barcelona a avut loc primul concert intr-un spațiu inchis. Artiștii au cantat in fata unui public de 20 de persoane. In Balcani și cinematografele incep sa-și deschida porțile, dar pentru un numar restrans de spectatori.

- Circulatia pe DN 67C (Transalpina) a fost reluata, sambata dimineata, intre localitatile Ranca, judetul Gorj, si Obarsia Lotrului, judetul Valcea, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Articolul La drum! S-a redeschis circulația pe Transalpina apare prima data in…

- IPJ Arad anunța ca „avand in vedere incetarea starii de urgența și instituirea starii de alerta, programul ghișeelor de eliberare a certificatelor de cazier judiciar și a certificatelor de integritate comportamentala de la sediul IPJ Arad și sediile polițiilor orașelor Chișineu Criș, Curtici, Ineu,…

- Sarmizegetusa Regia isi redeschide portile pentru vizitatori, odata cu iesirea din starea de urgenta, din 15 mai, a anuntat administratia sitului, anunța news.ro.Potrivit unui comunicat de presa, de marti, al Administratiei Sarmizegetusa Regia din judetul Hunedoara, situl va fi redeschis publicului,…

- In ultimele saptamani, mai multe state din Europa au luat o serie de masuri pentru relaxarea regulilor impuse la inceputul pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2. Odata cu aceste decizii, producatorii auto au pus in aplicare o serie de planuri pentru redeschiderea uzinelor. Bugatti a anunțat ca incepand…

- Timișorenii pot face din nou cumparaturi in Piața Iosefin, inchisa la sfarșitul saptamanii dupa ce o vanzatoare din Utvin a fost diagnosticata cu Covid-19. S-a facut dezinfecție, accesul este restricționat, mesele sunt puse la o distanța de doi metri, iar numarul paznicilor a crescut.

- Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Suceava este deschisa de astazi, dupa un efort conjugat al specialistilor coordonati de profesorul Diana Cimpoesu, coordonator SMURD si membru al echipei care coordoneaza situatia provocata de COVID-19 in regiunea Moldovei. Intr-o declaratie acordata…