La ce oră începe pe Youtube lansarea Iphone 13, din cadrul evenimentului Apple Vești bune pentru fanii Apple. Astazi, 14 septembrie se lanseaza Iphone 13. La ce ora incepe pe Youtube lansarea Iphone 13, din cadrul evenimentului Apple? Se lanseaza Iphone 13, insa este posibil ca numele telefonului sa fie modificat din cauza numarului “13” considerat ghinionist și ținand cont de faptul ca și alte companii au sarit peste asemenea numere/cifre din cauza superstițiilor, exemplu fiind 4 in randul producatorilor chinezi. La ce ora incepe pe Youtube lansarea Iphone 13, din cadrul evenimentului Apple Data de 14 aleasa nu este una intamplatoare și ar putea sugera ca sunt șanse sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

