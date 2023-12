Stiri pe aceeasi tema

- EXEMPLU… O invațatoare din Huși a reușit prin forțe proprii un lucru excepțional: a devenit pe cont propriu și printr-o voința admirabila, un ambasador voluntar și inimos nu doar al locurilor sale natale, ci al imaginii unei țari intregi. Și daca poate unii, chiar localnici fiind, nu au aflat inca acest…

- AI NIMANUI… Ramași fara activitate dupa ce baronul PSD a fost trimis dupa gratii, consilierii personali ai lui Dumitru Buzatu au ajuns sa faca munca de partid. In timpul orelor de lucru de la CJ, aceștia distribuie postarile parlamentarilor PSD, cu precadere ale deputatului Eduard Popica. Postacii iși…

- PREMIANTI LA CHIUL… O noua saptamana, cu noi controale ale politiei in zona unitatilor de invatamant din judetul Vaslui, in cautare de chiulangii! Mai multe licee au fost vizate ieri de raidurile politistilor, care s-au mobilizat pentru a-i surprinde pe elevii care aveau alte preocupari decat prezenta…

- VIAȚA LA ȚARA… Zambete din nou pe ulițele satului Bogdanița, un loc izolat și parca uitat de autoritați, dupa ce doi tineri au ales sa se implice in viața comunitații. Anca și Silviu sunt absolvenți ai Universitații Științele Vieții din Iași. Anca s-a nascut, a copilarit și a invațat in Bogdanița. Silviu…

- ALERTA… Un tanar de 23 de ani din municipiul Huși, Butiuc Laurențiu, care se alfa in Iași in ultima perioada, este de negasit din data de 9 octombrie. Apropiații sai i-au anunțat dispariția la Poliție și așteptata cu inimile stranse orice detaliu despre tanar. “Se numește Butiuc Laurentiu și are 23…

- BANI… Vasluienii isi pot depune dosarele pentru a primi ajutorul de incalzire, incepand de pe 16 octombrie. Tot ce trebuie sa faca este sa depuna la Directia de Asistenta Sociala sau la unul din cele trei cluburi pentru persoane varstnice o cerere, o declaratie pe propria raspundere si cateva acte doveditoare…

- INCREDIBIL … O barladeanca in varsta de 57 de ani, stabilita de mai multi ani in Bruxeless, a venit val-vartej in tara, cu primul avion, cand a auzit ca unchiul cu care ea se intelegea foarte bine, Ionel Lungu, a murit! Nu mica i-a fost mirarea cand a aflat ca rudele, in aceeasi zi in […] Articolul…

- INTALNIRE… Președintele Federației Romane de Baschet, Carmen Tocala, a fost prezenta in județele Vaslui și Iași, in vederea inființarii unor sucursale regionale, care sa aduca descentralizarea și regionalizarea activitații. Prima intalnire a avut-o cu reprezentanții clubului Sporting Tigers Vaslui,…