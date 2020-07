L-au prins pe „Rambo!” – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția germana a anunțat vineri ca arestat un suspect bine înarmat, acuzat ca a dezarmat și luat armele unor polițisti, în urma unei umariri prin Padurea Neagra care a mobilizat timp de șase zile sute de membri ai fortelor de poliție sprijiniți de elicoptere, potrivit AFP.Yves Rausch,…

- O operatiune demna de celebra serie „Rambo” se desfașoara in Germania, unde sute de politisti cauta de șase zile un fugar inarmat cu un arc cu sageti, un cutit si cu una sau mai multe arme de foc cu care a dezarmat duminica patru politisti. Oamenii legii au periat fin luni Padurea Neagra, in speranța…

- Infractorii profita de criza provocata de coronavirus si apeleaza la noi metode de a pacali victimele. Un barbat care a inselat mai multe persoane, dupa ce le-a cerut bani in schimbul promisiunii unui loc de munca la supermarket, a fost prins de politistii bucuresteni. Acesta profita de disperarea…