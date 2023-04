Stiri pe aceeasi tema

- Marele juriu din New York care urmeaza sa decida daca fostul președinte american Donald Trump nu se va reuni astazi. Sesiunea a fost amanata pentru maine, potrivit unor surse citate de NBC News.

- Italienii de la Alphatauri au prezentat oficial noua lor grafica pentru sezonul 2023 de Formula 1 in cadrul unui eveniment organizat la New York. Noul monopost al echipei cu sediul la Faenza este botezat AT04 și aduce o grafica noua fața de mașinile precedente. Astfel, alaturi de combinația de alb și…

- Intr-un amplu interviu acordat televiziunii de stat, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi ca Moscova are planuri pentru a eclipsa evenimentele pro-ucrainene care vor fi organizate de tarile aliate din intreaga lume pentru a marca, la 24 februarie, un an de la invazia rusa in Ucraina,…

- Comemorarea evreilor din Bucovina, victime ale Holocaustului transnistrean, a avut loc, vineri, atat in cimitirul evreiesc din Suceava la monumentul ridicat in memoria celor aproximativ 85.000 de evrei bucovineni deportați in Transnistria, cat și la Institutului Cultural Roman din New York. In ...