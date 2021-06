Klaus Iohnnis, despre motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu si despre decizia revocarii Avocatului Poporului (video)

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii USR-PLUS se tem de eventuale tradari la motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu. Liderul senatorilor USR, Radu Mihail, a afirmat, luni pentru News.ro, ca grupurile parlamentare ale USR PLUS vor participa la dezbaterea de marti din plenul reunit a motiunii de cenzura a PSD impotriva…

- PSD a depus, miercuri, moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Ludovic Orban a anuntat ca niciun parlamentar PNL nu va vota motiunea de cenzura a PSD impotriva Guvernului Citu. Președintele PNL a subliniat ca in interiorul coalitiei a fost luata decizia ca alesii puterii sa participe la dezbateri,…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat, luni, intr-o conferința de presa ca niciun parlamentar liberal nu va vota motiunea de cenzura a PSD impotriva Guvernului Citu si a subliniat ca in interiorul coalitiei a fost luata decizia ca alesii puterii sa participe la dezbateri, insa sa nu voteze motiunea,…

- • Ludovic Orban: Am luat decizia in PNL si in coalitie sa fim prezenti la motiunea de cenzura, dar sa nu votam Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca sunt sanse sa treaca motiunea de cenzura a social-democratilor, pentru ca Guvernul Citu este unul „ineficient”, iar directia in care…

- Prima moțiune de cenzura împotriva Guvernului Cîțu va fi categoric depusa și votata de PSD în actuala sesiune parlamentara, care se încheie la sfârșitul acestei luni, a declarat marți Marcel Ciolacu. El susține ca textul moțiunii va fi facut public saptamâna viitoare.Liderul…

- Partidul Social Democrat va depune moțiune de cenzura indiferent de felul in care decurg negocierile privind Planul National de Redresare si Rezilienta, a declarat purtatorul de cuvand al PSD, senatorul Radu Oprea.

- Sorin Lavric a negat ca AUR ar purta negocieri cu PSD in acest sens. ”Nu am purtat vreo negociere cu Marcel Ciolacu sau cu cineva din PSD, dar vom vota moțiunea. Nu cred ca va trece, nu are cum”, a spus parlamentarul AUR.Liderul senatorilor din acest partid și-a exprimat insa convingerea ca Președintele…