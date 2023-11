Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis pleaca intr-un nou și costisitor turneu extern. Dupa deplasarile prelungite in Asia de Sud-Est și Extremul Orient și America Latina, acum președintele se pregatește de o vizita in Africa (și Est și Vest) in Kenya, Tanzania/ Republica Capului Verde și Senegal. Toate deplasarile…

- Administrația prezidențiala a anunțat marți seara, 7 noiembrie 2023, ca saptamana viitoare Klaus Iohannis va pleca intr-un turneu in Africa. Șeful de stat roman va vizita patru țari: Kenya, Tanzania, Cabo Verde și Senegal. Ce informații sunt disponibile pana la momentul redactarii acestui material.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis joi, 5 octombrie, de Ziua Mondiala a Educatiei, un mesaj in care precizeaza ca rolul profesiei didactice in constructia unei natiuni puternice este unul esential."Astazi, de Ziua Mondiala a Educatiei, ii sarbatorim pe cei care, cu bucurie si daruire, se dedica…

- Președintele Klaus Iohannis a prezentat, in cadrul Adunarii Generale a ONU, cateva idei ambițioase, inclusiv pe aceea ca Romania iși va ajuta partenerii “in special din țarile mai puțin dezvoltate, inclusiv din Africa”. Șeful statului roman a susținut acest discurs in ziua de 20 septembrie 2023, la…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca subiectul consumului de droguri in randul tinerilor va fi discutat in CSAT. Prezent la deschiderea noului an școlar, președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va discuta in viitorul Consiliul Suprem de Aparare a Țarii despre consumul de droguri in randul tinerilor.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, 11 septembrie, ca „maririle salariale din acest an sunt un pas in direcția corecta” pentru a ajuta profesorii, dar a promis ca lucrurile nu se vor opri odata cu „creșterea medie de 25% a salariilor din invațamant”.„Dragi profesori, pasiunea pentru cunoastere…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat imediat dupa ce MApN a transmis ca noi fragmente dintr-o dona similara celor folosite de armata rusa au fost gasite langa localitatea Plauru, din județul Tulcea, la cateva zile dupa un incident similar. Intr-un comunicat, președintele a transmis ca a discutat…

- Președintele Klaus Iohannis cere ca ancheta asupra catastrofei de la Crevedia sa stabileasca “daca legea și regulile au fost incalcate”. Șeful statului a transmis un mesaj in acest sens in seara zilei de sambata, 26 august 2023. “O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat…