- Președintele Klaus Iohannis a depus, joi, o coroana de flori Monumentul dedicat Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și la Monumentul „Kilometrul zero al democrației”, cu prilejul marcarii a 30 de ani de la „Fenomenul Piața Universitații” și Mineriada din 13-15 iunie 1990.Dupa ce a depus coroana…

