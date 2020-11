Klaus Iohannis, anunț despre campania de vaccinare anti-Covid-19 ​​Președintele Romaniei Klaus Iohannis ca odata ce vaccinurile anti-Covid vor fi aprobate inseamna ca serurile sunt sigure și eficiente. Șeful statului spune ca vaccinul anti-coronavirus reprezinta singura soluție viabila pentru a pune capat pandemiei. „Acum, cand vaccinurile s-au transformat in certitudine, incepem sa intrezarim ieșirea din aceasta criza medicala de proporții. Pana atunci trebuie sa respectam masurile in vigoare, care incep sa dea rezultate. La momentul in care vaccinurile vor ieși din producție, va trebui sa ne asiguram ca le putem distribui tuturor in mod echitabile. Avem de-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

