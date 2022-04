Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, miercuri, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, miercuri, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale miercuri, 20 aprilie 2022, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”…

- Proiectul de lege inițiat de PSD, prin care Principiul achizițiilor publice verzi va fi inclus in criteriile de atribuire ale contractelor publice de lucrari sau servicii a fost adoptat, a anunțat deputatul social-democrat bistrițean Bogdan Ivan. „Am susținut in Plenul Camerei Deputaților proiectul…

- Zootehnia romaneasca este in declin de multa vreme, iar creșterea vacilor se inscrie și ea pe acest trend. Prețurile mici la lapte oferite de procesatori fermierilor, mai ales in zona de sud a țarii, dar și costurile tot mai mari de producție, fara un sprijin susținut din partea statului, i-au determinat…

- Moștenitorii foștilor proprietari ai terenurilor din perimetrul Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Pomicola (SCDP) Bistrița au mai repurtat o victorie in batalia care dureaza de 15 cu aceasta instituție. In ultimii ani, in lupta a intrat și Academia de Științe Agricole si Silvice (ASAS) „Gheorghe…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marti, 15 februarie 2022, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate (PL-x 440/11.10.2021). Legea…

- Guvernul inființeaza, prin HG, Stațiunea Stațiunea de Cercetari Sericicole Baneasa București prin reorganizarea Societații Comerciale «Sericarom» – S.A., motivand ca, doar prin desemnarea acesteia ca instituție publica cu personalitate juridica, se poate salva fondul sericicol al Romaniei compus din…