Stiri pe aceeasi tema

- Kim Jong Un a ajuns vineri dimineața in orașul aflat in estul Rusiei. Trenul sau blindat a sosit in gara orașului Komsomolsk pe Amur, unde liderul nord-coreean a fost intampinat de oficialii locali, scrie News.ro.Dupa o scurta ceremonie, el a plecat cu o mașina. Conform programului zilei, Kim Jong…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marți (12 septembrie) in Rusia cu un tren privat, in acordurile unei fanfare militare, pentru a discuta cu președintele Vladimir Putin, in contextul in care Washingtonul i-a avertizat ca nu ar trebui sa faca schimb de arme. Kim a plecat duminica (11 septembrie)…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un, care a plecat cu trenul spre Rusia duminica, a intrat marti dimineata pe teritoriul acestei tari, a anuntat Ministerul Apararii din Coreea de Sud. „Ministerul Apararii Nationale considera ca liderul nord-coreean Kim Jong Un a intrat in Rusia in aceasta dimineata cu…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un va vizita in curand Rusia, unde va avea o intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin, au confirmat luni atat Moscova, cat si Phenianul, relateaza agentiile Reuters si EFE.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un pare sa fi plecat spre Rusia pentru o intalnire cu presedintele Vladimir Putin, a relatat luni postul de televiziune sud-coreean YTN, citand surse guvernamentale anonime, potrivit Reuters. Kim s-ar indrepta catre frontiera de nord-est a tarii sale la bordul unui tren…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un pare sa fi plecat spre Rusia pentru o intalnire cu presedintele Vladimir Putin, a relatat luni postul de televiziune sud-coreean YTN, citand surse guvernamentale anonime.

- Serviciul National de Informatii al Coreei de Sud (NIS) crede ca liderul nord-coreean, Kim Jong Un, ar putea opta pentru o „ruta diferita” fata de cea folosita anterior pentru a vizita Rusia in vederea unui presupus summit cu presedintele Vladimir Putin, a declarat joi un parlamentar sud-coreean, citat…

- Președinții din Coreea de Sud și Rusia se vor intalni pentru a vorbi despre furnizarea de arme, dar se discuta și despre organizarea unor exerciții militare comune. Liderul nord-coreean Kim Jong Un se va intalni cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre posibilitatea furnizarii de arme…