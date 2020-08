Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut noi imagini cu liderul Kim Jong-un, dupa ce mai mulți oficiali din Coreea de Sud au afirmat ca acesta s-ar afla de cateva zile in coma. Președintele Coreei de Nord a convocat astazi toți liderii comuniști pentru a pune la punct noi masuri de protecție impotriva pandemiei, care pune presiune…

- In ultimele zile au circulat zvonuri ca dictatorul s-ar afla in coma. La reuniunea respectiva, liderul de la Phenian a evidentiat unele lacune in eforturile de prevenire a transmiterii virusului si a cerut masuri mai dure, relateaza KCNA. Cotidianul Rodong Sinmun a difuzat, de asemenea, imagini de…

- Phenianul reacționeaza la zvonurile cu privire la faptul ca liderul nord-coreean Kim Jong-un s-ar afla in coma. Astfel, miercuri presa din Coreea de Nord a publicat imagini cu liderul nord-coreean, in timp ce prezidat o intalnire importanta pe tema coronavirusului, dar și pe tema amenintarii unui taifun,…

- Agenția oficiala din Coreea de Nord a difuzat miercuri imagini cu liderul de la Phenian, Kim Jong-un, prezidand o reuniune in care s-a discutat despre impactul coronavirusului si despre amenintarea unui taifun, in contextul in care zilele trecute au aparut diverse speculatii privind starea sa de sanatate,…

- Deși regimul comunist de la Phenian susține sus și tare ca in Coreea de Nord nu a fost inregistrat niciun caz de coronavirus, datorita conducerii „divine” a marelui lider Kim Jong-un, realitatea pare cu totul ...

- Coreea de Nord a anuntat ca suspenda planurile nespecificate legate de o actiune militara impotriva Coreei de Sud, dupa ce a luat in considerare "situatia predominanta", potrivit romania-actualitati.ro.Citește și: Veste mare! Anumiți romani vor avea parte de beneficii uriașe Presa de…

- Seulul va riposta cu severitate in cazul in care Phenianul va continua sa sporeasca tensiunile, dupa ce a distrus marti sediul unui birou de legatura comun la Kaesong, oras situat in apropierea frontierei dintre cele doua Corei, vazut ca un simbol al reconcilierii intercoreene, a avertizat presedintia…

- Agenția Centrala de Știri din Coreea de Nord a precizat in 9 iunie 2020 ca va intrerupe in cateva ore toate canalele de comunicare cu Coreea de Sud, deoarece așa va putea crește presiunea asupra Sudului pentru ca nu a reușit sa opreasca activiștii sa difuzeze pliante anti-Pyongyang (anti-comuniste)…