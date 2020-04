Stiri pe aceeasi tema

- Capitala ucraineana era învaluita vineri într-un fum dens, provocat în special de incendiile de padure din zona de excluziune de la Cernobîl, pâna la nivelul la care Kievul se plasa în cursul dimineții pe primul loc în topul celor mai poluate orașe din lume,…

- Autoritatile ucrainene au anuntat, marți, ca incendiul forestier care se apropia amenintator fosta centrala atomica de la Cernobil este ținut sub control. Ploile torentiale cazute in zona au contribuit la lichidarea flacarilor, relateaza BBC. In ultimele 10 zile, sute de pompieri au fost mobilizați…

- Hectare intregi de padure din apropierea localitatii Cernobil, din Ucraina, ard de cateva zile. Fumul degajat este toxic pentru ca padurea pastreaza si acum urme de cenusa din 1986, de la accidentul nuclear. Autoritatile din Ucraina continua lupta cu incendiile de padure de la Cernobil. Acestea au retinut…

- Incendiile care se manifesta de mai bine de o saptamana in Ucraina sunt la mai putin de un kilometru de fosta centrala nucleara de la Cernobil, dar serviciile de urgenta spun ca situatia este sub control. NASA a declarat ca fumul de la incendii a ajuns deja in Belarus.

- Gabriel Fereșteanu și Liza Sabau realizeaza la Virgin Radio cel mai ascultat tronson de seara de tinerii intre 15-29 de ani din Capitala și s-au bucurat de cele mai mari creșteri de audiența la nivelul intregii țari, la valul anterior de masurare SAR. Luni, in emisiunea lor, cei doi realizatori i-au…

- Un incendiu a izbucnit intr-o padure din zona de excluziune din jurul centralei nucleare abandonate de la Cernobil. La fata locului au fost trimise doua avioane cu pompieri si un elicopter, scrie Mediafax.ro. O padure a luat foc in zona de excluziune din jurul fostei centrale nucleare de la Cernobil,…

- Primaria Sectorului 6 efectueaza incepand de joi dezinfecție prin pulverizare aeriana, a anunțat primarul Gabriel Mutu pe pagina sa de Facebook. Acesta a declarat ca substanța folosita este una prietenoasa cu mediul, respectiv apa oxigenata. Primarul a explicat pentru HotNews.ro ca deocamdata se folosește…

- PNL va lansa luni un sondaj de opinie pentru testarea a patru potentiali candidati liberali la Primaria Capitalei, a anuntat, duminica, la Hotnews, presedintele partidului, premierul Ludovic Orban."Saptamana care incepe, luni, (...) va intra in teren un sondaj de opinie prin care vom testa…