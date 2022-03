Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, anunta, joi, intr-o postare pe Facebook, lansarea aplicatiei KidsUkraine, destinata gestionarii situatiei, in timp real, a copiilor ucraineni care sosesc in Romania. De la inceputul crizei umanitare din Ucraina, 528 copii au intrat…

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, prin Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și cu sprijinul UNICEF, a dezvoltat o aplicație care ofera autoritaților implicate in gestionarea crizei refugiaților informații in timp real.

- Refugiatii ucraineni care ajung in vama Siret sunt primiti intr un centru Blue Dot, infiintat de UNICEF in parteneriat cu Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copiilor si Adoptie. Centrul a devenit functional in aceasta saptamana…

- „Criza umanitara de la granița Romaniei ne obliga sa luam decizii clare pentru protecția copiilor fugiți din calea bombelor! Au fost adoptate, la propunerea noastra, masuri noi pentru de sprijin pentru orfanii care vin din Ucraina, dar și pentru copiii care ajung in Romania neinsoțiți de parinți. Guvernul…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a anuntat ca a semnat acordul de finantare dintre Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si Ministerul Investitilor si Proiectelor Europene pentru fondurile din Planul National de Redresare si Rezilienta, prin care se vor investi 50 de milioane de…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș, in colaborare și coordonare cu autoritațile și instituțiile responsabile, a inițiat demersurile necesare astfel incat asigurarea respectarii drepturilor copiilor și protecția lor adecvata sa fie puse in practica, in regim…

- "M-am intalnit cu directorul STS, general-locotenent ing. Ionel-Sorin Balan pentru a evalua cum funcționeaza numarul unic pentru copii 119, la doua luni de la lansare și pentru a vedea ce poate fi imbunatațit. Numarul unic pentru copii 119 este extrem util! Specialiștii in domeniul protecției copilului…