KEVIN.MURPHY lansează noi produse din gama KILLER.CURLS, pentru bucle bogate și bine definite KEVIN.MURPHY lanseaza noi produse din gama KILLER.CURLS, pentru bucle bogate și bine definite Șamponul KILLER.CURLS WASH, conditionerul KILLER.CURL RINSE și crema de par KILLER.TWIRLS ofera un regim complet de ingrijire, avand la baza ingrediente naturale, formule vegane, netestate pe animale, și ajuta la crearea unui look perfect definit. Produsele KEVIN.MURPHY sunt create avand la baza conceptul #SkincareForYourHair, aceeași filosofie ca și cea ingrijire a pielii, ele caracterizandu-se prin inalta performanța, formule ecologice perfecționate de știința, folosind ingrediente de calitate, derivate… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

