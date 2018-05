Kendrick Lamar, Luis Fonsi si Daddy Yankee sau U2, printre marii castigatori ai Billboard Music Awards 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a castigat, duminica seara, marele premiu al galei Billboard Music Awards, care a fost marcata de discursuri despre miscarea #MeToo si controlul armelor de foc, scrie news.ro.Gala Billboard Music Awards a avut loc la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas. Cantareata…

- Pe 20 mai 2018 vor avea loc premiile Billboard Music Awards, iar artistii din portofoliul Universal Music au fost nominalizati la aproape toate categoriile – un total de 117 nominalizari, de la Top Artist, la Top Male Artist, Top Rap Artist, Top Rap Tour, Top Dance, Latino sau Rock. In topul celor mai…

- Kendrick Lamar, recentul castigator al unui premiu Pulitzer, alaturi de Ed Sheeran si Bruno Mars sunt principalii favoriti ai viitoarei editii a Billboard Music Awards 2018, avand fiecare cate 15 nominalizari, au anuntat marti organizatorii, intr-un comunicat citat de EFE. Cei trei cantareti aspira…

- Prosox, hackerul care a șeters Despacitor de pe YouTube, clipul cu cele mai multe vizualizari din istorie, a postat un mesaj pe Twitter spunand ca a facut-o doar din amuzament și ca nu este mare lucru, in prezent piesa fiind inapoi online, cu vizualizarile intacte „Despacito”, cel mai vizionat videoclip…

- Videoclipul piesei „Despacito”, care devenise cel mai vizionat clip de pe internet, a fost șters, timp de cateva ore, de pe Youtube. La doar cinci zile dupa ce videoclipul a atins numarul de cinci miliarde de vizualizari, a disparut de pe Youtube, potrivit Independent . Citește și: Reacția lui Luis…

- Videoclipul melodiei „Despacito”, interpretata de Luis Fonsi si Daddy Yankee, a fost sters de pe platforma YouTube in cadrul unui atac cibernetic, potrivit The Independent. La doar cinci zile dupa ce a fost anuntat faptul ca videoclipul a devenit primul din istoria platformei care a atins…

- „Despacito”, cel mai urmarit videoclip de pe YouTube din toate timpurile, a fost sters de hackeri, iar victime ale atacului cibernetic au fost, intre altii, Shakira si Drake, potrivit The Independent, scrie news.ro.Videoclipul oficial al melodiei „Despacito”, interpretata de Luis Fonsi si…

- Cantaretul Ed Sheeran este artistul care ocupa primul loc in topul muzicienilor cu cele mai mari vanzari de discuri pe plan global in 2017. Artistul britanic i-a devansat in acest clasament pe rapperul canadian Drake si cantareata americana Taylor Swift, au anuntat luni reprezentantii Federatiei Internationale…