- Kendrick Lamar a lansat albumul “Mr. Morale & The Big Steppers”. De indata ce s-a anunțat ca rapper-ul din Compton pregatește un nou album, cu saptamani in urma, lumea Hip-Hop-ul a inceput sa se agite, deoarece nu știa la ce sa se aștepte. In adevaratul mod K-Dot, informațiile despre inregistrare au…

- Cancelarul german Olaf Scholz a acuzat Rusia ca a atacat Ucraina „dintr-o viziune foarte imperialista” asupra lumii si ca scopul Rusiei a fost de a captura teritorii prin intermediul razboiului.

- ”Cuvantul cheie in acest moment este ingrijorare pentru IMM-uri”, a spus el, aratand ca 9 din 10 antreprenori spun ca sunt afectati de scumpiri, care nu mai pot fi sustenabile nici din partea populatiei nici din partea IMM-urilor. ”Suntem intr-o perioada extrem de dificlla, atat pentru consumatori cat…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat ca, in CSAT, s-a stabilit realizarea a trei legi care sa pregateasca Romania pentru eventuale situatii de criza si a subliniat ca mobilizarea oamenilor, in cazul unor conflicte, nu se poate face oricum, ci doar daca acestia au facut stagiul militar.…

- Razboiul din Ucraina nu se oprește la granițele acestei tari. Ana Benali, psihoterapeut si consilier psihologic, avertizeaza ca trauma este resimțita de fiecare dintre noi, iar solidaritatea pe care romanii o arata este un mod prin care incercam sa dovedim și sa ne dovedim ca raul nu poate invinge.…

- Singura soluție prin care Vladimir Putin poate fi oprit in Ucraina. Intr-un interviu acordat jurnaliștilor americani de la Fox News, Kasparov, cunoscut si ca activist pentru drepturile omului, a susținut ca „ororile lui Putin vor continua, daca Rusia nu va fi invinsa in Ucraina” și ca „Nu e un joc de…

- Pictura pe ceramica cu motive tradiționale maghiare este extraordinar de frumoasa, de spectaculoasa nu sunt mulți artizani care practica acest meșteșug. Azi patrundem in lumea plina de caldura și cu o mulțime de emoții a meșterului Ildiko Szasz, brașoveanca cu drag de oraș. Cum iubesc foarte mult poveștile…

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat, sambata, ca i-a trimis o scrisoare ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, in care il indeamna sa accepte mai multe discutii pentru a dezamorsa un posibil conflict in Ucraina. Stoltenberg a declarat ca a trimis scrisoarea joi, indemnandu-l…