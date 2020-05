KELEMEN vorbește despre schimbarea guvernului Kelemen Hunor spune ca Guvernul Ludovic Orban ar trebui schimbat, dar UDMR nu ar susține acum o moțiune de cenzura, in condițiile in care mai este jumatate de an pana la alegerile parlamentare. ”Acest Guvern ar merita sa fie schimbat, dar mai sunt in jur de șase luni pana la alegerile generale, ar trebui cei care depun moțiunea de cenzura sa spuna cine va guverna mai departe. Eu cred ca trebuie lasat sa guverneze. Pe noi in acest moment nu ne intereseaza o moțiune de cenzura, nici sa depunem, nici sa votam, trebuie lasați sa guverneze așa cum au dorit și apoi sa mergem la alegerile generale,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

