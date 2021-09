Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, in cadrul Conferintei Alesilor Locali ai Uniunii, care se desfasoara la Targu Mures, ca in acest moment criza coalitiei nu are o solutie, intrucat niciuna dintre parti nu cedeaza pana ce nu se termina alegerile in cele doua partide, PNL si USR PLUS.…

- Ludovic Orban a afirmat, la sedinta Colegiului Director al PNL Neamt de joi, ca odata alegerea presedintelui PNL delegatii la Congres vor stabili care este programul politic al partidului. „Dumneavoastra, toti cei care veti fi delegati, sunteti chemati sa alegeti presedintele PNL si odata cu alegerea…

- Premierul Florin Citu si liderul liberal Ludovic Orban s-au inteles, in sedinta de marti a conducerii PNL, ca Executivul sa demareze programul PNDL 3 incepand cu anul viitor, sustin surse politice pentru News.ro. Noul program dedicat autoritatilor locale va avea o valoare de cel putin 50 miliarde…