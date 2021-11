Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, dupa nominalizarea lui Nicolae Ciuca pentru functia de premier de catre PNL, ca daca totul merge bine, noul guvern va putea fi votat saptamana viitoare in Parlament. "Astazi ar fi o prima intalnire in acest format cu domnul Ciuca, trebuie sa vada si…

- Reprezentantii PNL, PSD, UDMR si ai minoritatilor nationale au avut, marti, primele consultari oficiale impreuna pentru formarea unui nou guvern, iar miercuri vor avea loc discuțiile pe programul de guvernare. „Sper ca pe 18 noiembrie vom avea guvern votat in Parlament”, a spus liderul UDMR, Kelemen…

- Premierul interimar Florin Cițu și președintele UDMR Kelemen Hunor au declarat, dupa discuțiile cu PSD, ca in cel mult o saptamana se vor finaliza negocierile, astfel ca pe 17-18 noiembrie (joia viitoare) sa avem deja și un vot in Parlament. Președintele PNL a afirmat ca discuțiile de marți nu au vizat…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri la Antena 3 ca PSD este indreptațit sa ceara funcția de premier ca sa intre in Guvern. „PSD poate cere premierul pe buna dreptate, pentru ca are mai multe mandate (in Parlament) decat au PNL si UDMR impreuna”, a spus liderul UDMR.PNL și PSD…

- Alin Nica, presedintele PNL Timis, a precizat ca sedinta liberalilor nu s-a incheiat si ca Nicolae Ciuca nu si-a depus inca mandatul de premier desemnat. El spune ca sunt discutate mai multe variante si ca nu se mai doreste solutia unui guvern minoritar, ci mai degraba o flexibilizare a negocierilor…

- Președintele PNL, Florin Cițu, s-a declarat, joi, increzator ca Romania va avea guvern saptamana viitoare. De asemenea, el a spus ca mandatul PNL pentru premierul desemnat Nicolae Ciuca este in continuarea susținerea unui guvern minoritar PNL-UDMR. Premierul interimar spune ca negocierile pot continua…

- OFICIAL| Nicolae Ciuca a fost votat de liberali ca propunere de premier. Guvern minoritar PNL-UDMR, susținut de PSD in Parlament, varianta probabila Nicolae Ciuca a fost votat de liberali ca propunere de premier. Guvern minoritar PNL-UDMR, susținut de PSD in Parlament, varianta probabila In cadrul celei…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca trebuie luate "decizii curajoase" in privinta pandemiei de COVID-19, dar nu se pronunta pentru un lockdown total. "Trebuie sa luam decizii curajoase, si aceste decizii inseamna si restrictii in week-end, restrictii in anumite institutii, in anumite conditii,…