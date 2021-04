Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat ca are in continuare incredere in ministrul Sanatații, dar i-a recomandat lui Vlad Voiculescu sa comunice „cu mai multa empatie", potrivit Digi24. „Nu se pune problema sa facem acum schimbari”, a ținut sa opreasca Kelemen Hunor orice speculație privind demiterea…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat marți ca presiunea pe sistemul de sanatate este din ce in ce mai mare și ca lipsa investițiilor din ultimii 30 de ani a dus la unele improvizații. „Nu este o perioada fericita. Trecem cu toții prin aceassta pandemie. Presiunea este din ce in ce mai mare și de un…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a afirmat, marti, ca are incredere in ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, ca este in stare sa gestioneze situatia, mentionand insa ca acesta ar trebui sa comunice mai multe, iar deciziile de cele mai multe ori trebuie sa fie "de o rapiditate iesita din comun". Kelemen…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat marți ca presiunea pe sistemul de sanatate este din ce in ce mai mare și ca lipsa investițiilor din ultimii 30 de ani a dus la unele improvizații. Din acest motiv este nevoie de investiții masive in Sanatate. Vicepremierul a comentat și recentele tensiuni din Coaliție…

- Deputatul USR-PLUS de Suceava, Radu Ciornei, susține ca in privința propunerii sale de ridicare a obligativitații purtarii maștii de protecție in aer liber in județele unde situația epidemiologica permite așa ceva, hotararea nu ii aparține ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. El a declarat, la Radio…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila l-a criticat pe Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, despre care ca, atat in acest mandat, cat și in cel din guvernarea Cioloș, nu a facut „altceva decat sa incerce sa compromita corpul medical”. „Nu cred ca a avut o atitudine care a fost in vreun fel in favoarea medicilor…

- In momentul de fața nu avem cifre care sa ne demonstreze ca deschiderea școlilor ar trebui amanata, a declarat la Europa FM ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. „Mi-aș dori (n.red. ca redeschiderea școlilor sa aiba loc pe 8 februarie), cateodata sa crezi in ceva are mai degraba legatura cu ceea ce-ți…

- Ursula von der Leyen pledeaza pentru recunoașterea dovezilor de vaccinare impotriva COVID-19, intre toate statele membre. Ea a declarat intr-un interviu acordat in Portugalia ca tema acestor dovezi, numite și certificate de vaccinare, ar trebui discuta la nivelul Uniunii. Președinta Comisiei Europene…