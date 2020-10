Karlie Kloss este însărcinată cu primul ei copil! În octombrie a aniversat doi ani de căsnicie Karlie Kloss (28 de ani) va deveni mamica! Acesta va fi primul copil al modelului și al soțului ei, Joshua Kushner (35 de ani). Perechea și-a oficializat relația in urma cu doi ani in New York. Karlie Kloss este insarcinata cu primul ei copil! In octombrie a aniversat doi ani de casnicie Vestea vine la doar cateva zile de la aniversarea de doi ani a casniciei cuplului. Duminica, 18 octombrie, modelul a scris in mediul online: „Ma indragostesc din ce in ce mai mult de tine cu fiecare zi. Aniversarea de 2 ani fericita.” La nunta perechii au fost prezenți fratele mirelui, Jared Kushner, și soția… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In seria No Filter, lansata de supermodelul Naomi Campbell pe YouTube, Cameron Diaz (48 de ani) a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei de cand a devenit mama. Deși a jucat in numeroase filme de succes precum There’s Something About Mary și seria Charlie’s Angels, actrița se simte cea mai implinita…

- Actorul Brad Pitt (56 de ani) și modelul de origine germana Nicole Poturalski (27 de ani) au fost fotografiați urcand la bordul unui jet privat la sfarșitul lunii august. De atunci și pana in prezent, despre model s-a aflat ca este casatorita cu Roland Mary, un om de afaceri in varsta de 68 de ani.…

- In anul 2017, dupa 8 ani de casnicie, fostul model Ileana Lazariuc (37 de ani), fiica artistei Anastasia Lazariuc (67 de ani), s-a separat de Țiriac Jr., fiul fostului jucator de tenis Ion Țiriac (81 de ani). Fostul cuplu are impreuna doi fii, Alexandru (11 ani) și Nicholas (10 ani). Dupa cele doua…

- Este tratat cu aspirina Donald Trump a postat un mesaj pe Twitter in care multumeste pentru sprijin, spune ca se simte foarte bine, dar merge la Centrul Medical Walter Reed pentru a se asigura ca totul este in regula. "Multumesc tuturor pentru sprijinul extraordinar. Ma duc la Centrul Walter Reed.…

- Presedintele Donald Trump a fost transportat la spitalul Walter Reed unde sunt birouri prezidențiale și va putea lucra. Trump a aratat, pe Twitter, ca este doar o masura de precauție. Presa din SUA spune insa ca președintele nu se simte atat de bine pe cat spune, drept pentru care a preferat sa mearga…

- Chiara Ferragni (33 de ani) este insarcinata cu cel de-al doilea copil al ei. Tanara a facut anunțul emoționant pe contul personal de Instagram. Chiara Ferragni este insarcinata cu al doilea copil „Familia noastra se marește. Leo o sa adore sa fie fratele mai mare”, a scris Chiara in mediul online,…

- Un nou bebeluș regal va intregi familia regala a Marii Britanii. Perechea s-a casatorit in data de 12 octombrie a anului 2018. Un nou bebeluș regal este pe drum! „Suntem atat de nerabdatori pentru inceputul anului 2021” Prințesa Eugenie de York și soțul ei, Jack Brooksbank, vor devenit parinți la inceputul…