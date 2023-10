Stiri pe aceeasi tema

- Turismul la vecinii maghiari este extrem de dezvolta motiv pentru care țara vecina atrage anual milioane de turiști. La granița cu Romania este o salba de stațiuni cu bai termale si nelipsitele Aquapark - uri, unde foarte multi sunt turiști din Romania.Nici nu e de mirare de ce romanii iau cu “asalt”…

- Atunci cand s-a intors la mașina, un șofer a avut parte de o surpriza zile mari. Omul a gasit in geam un bilet cu un mesaj neașteptat, lasat chiar de catre vecinul sau. Surprins, omul a reacționat in cel mai neașteptat mod posibil.

- Doi turisti germani, aflati in concediu cu bicicletele, s-au ales cu dosar penal dupa ce au trecut ilegal granita dinspre Romania spre Ungaria. Cei doi au crezut ca tara noastra este in Schengen si pot circula liber, asa cum erau obisnuiti in restul Europei. Cei doi turisti credeau ca Romania este…

- Doi turiști germani s-au ales cu dosar penal dupa ce au trecut fraudulos granița dintre Romania și Ungaria. Cei doi credau ca țara noastra e in spațiul Schengen, așa ca nu s-au gandit sa opreasca la punctul de trecere a frontierei. Ei sunt cercetați penal acum.

- Doi turiști germani, care se aflau in vacanța in Romania, s-au ales cu dosare penale. Cei doi calatoreau cu bicicletele și au intrat ilegal in Ungaria, printr-un punct de trecere a frontierei temporar, inchis insa in acel moment. Imediat, scrie Presa SM, autoritațile maghiare au dat alerta și, dupa…

- Echipajele de pompieri sosite in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetatie au fost primite cu aplauze de catre greci. Momentul a fost filmat si postat pe o retea de sociala, dovedind multumirea pe care o au localnicii fata de curajul romanilor.

- In ultimii ani, Romania a inceput sa fie pe placul a tot mai mulți turiști straini. Peisajele de vis și mancarea sunt doar cateva dintre lucrurile care le-au caștigat inima strainilor. Recent, un eneglez venit sa cunoasca Clujul a ramas impresionant de mancare tradițional romaneasca. Nu a durat mult…